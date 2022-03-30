Кадыров заявил о потере «своих близких людей» в ходе спецоперации на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров потерял близких людей во время спецоперации на Украине. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Политик также добавил, что раненые и те, кто сейчас участвует в спецоперации, «сегодня очень без настроения».

«Я им сказал: „Абсолютно не беспокойтесь, мы не дадим уйти этим шайтанам, мы их уничтожим“», — сказал он.

29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа специальной военной операции на Украине в целом выполнены.