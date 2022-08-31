Как алтайские министры и депутаты провели это лето. Рыбалка, грибы, дрова и кабачки

VIP-отдых на Алтае: кто-то катался на квадроцикле, а кто-то работал в саду. Какие личные воспоминания о лете-2022 оставили в соцсетях краевые министры и депутаты Госдумы от Алтайского края

31 августа 2022, 08:20

В последний день лета amic.ru посмотрел в аккаунтах у алтайских политиков, как они провели этот сезон. Что из личных историй об отдыхе на Алтае писали в ВК и телеграме члены местного правительства, депутаты Госдумы и сенаторы.

К сожалению, не у всех из них созданы свои странички в соцсетях, у некоторых они закрыты, а кто-то не постит ничего личного. Но всё-таки есть и открытые алтайские политики, у которых кроме рабочих публикаций можно найти и интересные летние истории о частном отдыхе.

Фото: Наталья Оськина / vk.com/n_oskina

Пожалуй, самая интересная подборка постов о лете-2022 в аккаунте у министра соцзащиты Натальи Оськиной. Судя по публикациям в ВК, среди рутины обычных министерских будней она успевала в выходные сходить с домашними на рыбалку, приготовить вкуснейшее блюдо из пойманных щук, а также вырастить на даче не только привычные для наших широт кабачки и ранетки, но и абрикосы.

«Самые лучшие выходные — в кругу семьи! Согласны?» — написала Наталья Владимировна под одной из фотографий. И как тут с ней не согласиться?

Фото: Антон Воронов / vk.com/id522877117

Министр транспорта Антон Воронов в это лето дважды отметился у себя на страничке личными постами об отдыхе. И оба раза это были записи о сборе грибов. В начале июля он наведался на свою малую родину в Павловск, проверить, нет ли белых, нашёл несколько штук и написал, что ехать за грибами ещё рано. Через пару недель там же Антон Владимирович нашёл много боровиков и авторитетно заявил, что теперь уже пора выходить на «тихую охоту».

Грибные места. Алтайский министр рассказал, где надо искать белые грибы

Грибные места. Алтайский министр рассказал, где надо искать белые грибы

Фото: Елена Безрукова / vk.com/aalenabezrukova

У министра культуры Елены Безруковой этим летом было множество записей в ВК из театров, библиотек, с выставок, турбаз, гор, лесов и полей... Но большинство из них — по работе, ведь летом наша культура не уходит на каникулы, происходят различные мероприятия, в том числе и open air, на которых министру нужно присутствовать, смотреть, чтобы всё прошло как надо. Встречать гостей, показывать им наши края. Всё время на людях. Так что там, где мы с вами отдыхаем, Елена Евгеньевна работает.

Но и среди этих постов о творческих буднях иногда мелькали снимки с личного отдыха, где-то в коротких отрезках во время трудовых праздников.

«Одна из лучших привилегий отпуска, когда уезжаешь из дома, — это много молчать. Никто тебя там не знает, никому ты не нужен, ты просто один из многих случайных прохожих. Постепенно происходит такое естественное развоплощение, словно ты сам выгораешь на солнце и становишься незаметнее, тише и проще. Первые дни я ещё по привычке писала заметки, какие-то свои наблюдения, ощущения, мысли — многолетняя привычка, без которой я словно не слышу саму себя среди хаоса других голосов. А потом я как будто отвыкла от слов. И ладно», — написала как-то в первой половине августа министр Безрукова о своём отдыхе.

Фото: Дмитрий Попов / t.me/popovmz

Краевой министр здравоохранения Дмитрий Попов завёл себе телеграм-канал лишь 22 августа, так что мы мало знаем о его летнем отдыхе из соцсетей. Но и в «телеге» Дмитрий Владимирович уже вторую же свою публикацию посвятил отдыху. И, как положено человеку, отвечающему за здравоохранение, его пост был про ЗОЖ.

«С коллегами завели хорошую традицию — вместе играем в футбол. Вот, например, это фото сделано в прошедшую субботу. Можно сказать, что мы — за здоровый образ жизни! Присоединяйтесь!» — написал Попов.

Фото: Екатерина Четошникова / vk.com/id76966406

У начальника краевого управления молодёжной политики Екатерины Четошниковой работа летом тоже кипит на разных праздниках, молодёжных тусовках, мероприятиях на открытом воздухе. То отправка стройотрядов, то АТР, то какие-то патриотические акции с молодыми жителями края... В общем, вырваться на отдых удаётся либо на выходных, либо в короткие отрезки во время всего этого молодёжного «движа».

«Прекрасный день — воскресенье! Весь день праздничные мероприятия ко Дню России, с удовольствием посмотрела хоккейный матч между ребятами команд „Алтай“ и „Донецк“, масса эмоций, поболела за баскетболистов, люблю уличный баскет за особую контактность, пробежала 7 км по Трассе здоровья, очень понравилось, буду там тоже бегать, а вечер подарил виды на любимый Барнаул с противоположного берега, да ещё и салют с баржи просто шикарный был», — написала она в начале лета.

А в одно из августовских воскресений Екатерине Викторовне удалось заняться любимым видом спорта: «Всегда любила бадминтон! На даче, бывало, вечера напролёт играли. Сегодня с сыном дали старт новому, так сказать, сезону, — вечернему бадмичу на стадионе».

У начальника крайуправления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александра Евстигнеева в аккаунте в ВК несколько летних постов не о работе. Два из них касаются семейных дел, например, поездка c домашними в музей Титова в день полёта космонавта № 2. А ещё видео с тренировкой в зале после работы. «Удачное завершение долгого дня», — подписал Александр Сергеевич этот ролик.

Алтайский губернатор разделся, чтобы показать, как он умеет подтягиваться

Алтайский губернатор разделся, чтобы показать, как он умеет подтягиваться

Фото: Виктор Четошников / vk.com/chet_viktor

Свою страничку в ВК главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников завёл совсем недавно — 8 августа. В ней, кроме рабочих моментов, он рассказывает об одном из своих хобби: фотографирование городских видов и природных пейзажей.

Судя по снимкам и подписям к ним, в свободное от работы время этим летом Виктору Дмитриевичу удалось погулять по Барнаулу с фотоаппаратом, а также съездить на Колыванское озеро в село Саввушка.

Фото: Александр Прокопьев / vk.com/asprokopyev

Депутат Госдумы Александр Прокопьев тоже любит отдыхать на Алтае, поэтому между депутатскими постами о проблемах и событиях попадаются и личные фото с гор или полей. Среди его снимков с отдыха есть и популяризирующие нашу природу записи. Например, о последнем снимке из этой фотоподборки Александр Сергеевич написал так:

«Друзья, это красивое растение — родиола морозная. От греческого — роза, розовый, дословно — „маленькая роза“. Запах её действительно схож с ароматом розы. Родиола морозная наделена ценными целебными свойствами, в лечебных целях используют корни и корневища. Это редкое растение, краснокнижный вид, поэтому находится под государственной охраной».

У другого алтайского думца Даниила Бессарабова крайне мало постов об отдыхе. Есть публикация о поездке с семьёй в Питер, а на Алтае — всё только по работе. Ну ещё разве о Шукшинских чтениях в Сростках, да и то, наверное, там он был ещё и как депутат. Но вот в этом ролике Даниил Владимирович хоть и призывает к важному государственному делу, но ведь и отдыхает тоже.

Фото: Виктор Зобнев / vk.com/zobnevofficial

А у сенатора от нашего края Виктора Зобнева в ВК есть только одна запись не о работе. Ко Дню физкультурника Виктор Викторович запостил три снимка из спортзала, сообщил, что в здоровом теле здоровый дух и спросил: «Вы уже отметили праздник тренировкой?»

На Алтае начали бурно скупать отели и базы отдыха

На Алтае начали бурно скупать отели и базы отдыха

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