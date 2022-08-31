Как алтайские министры и депутаты провели это лето. Рыбалка, грибы, дрова и кабачки

В последний день лета amic.ru посмотрел в аккаунтах у алтайских политиков, как они провели этот сезон. Что из личных историй об отдыхе на Алтае писали в ВК и телеграме члены местного правительства, депутаты Госдумы и сенаторы.

К сожалению, не у всех из них созданы свои странички в соцсетях, у некоторых они закрыты, а кто-то не постит ничего личного. Но всё-таки есть и открытые алтайские политики, у которых кроме рабочих публикаций можно найти и интересные летние истории о частном отдыхе.

Фото: Наталья Оськина / vk.com/n_oskina

Пожалуй, самая интересная подборка постов о лете-2022 в аккаунте у министра соцзащиты Натальи Оськиной. Судя по публикациям в ВК, среди рутины обычных министерских будней она успевала в выходные сходить с домашними на рыбалку, приготовить вкуснейшее блюдо из пойманных щук, а также вырастить на даче не только привычные для наших широт кабачки и ранетки, но и абрикосы.

«Самые лучшие выходные — в кругу семьи! Согласны?» — написала Наталья Владимировна под одной из фотографий. И как тут с ней не согласиться?

Фото: Антон Воронов / vk.com/id522877117

Министр транспорта Антон Воронов в это лето дважды отметился у себя на страничке личными постами об отдыхе. И оба раза это были записи о сборе грибов. В начале июля он наведался на свою малую родину в Павловск, проверить, нет ли белых, нашёл несколько штук и написал, что ехать за грибами ещё рано. Через пару недель там же Антон Владимирович нашёл много боровиков и авторитетно заявил, что теперь уже пора выходить на «тихую охоту».

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Фото: Елена Безрукова / vk.com/aalenabezrukova

У министра культуры Елены Безруковой этим летом было множество записей в ВК из театров, библиотек, с выставок, турбаз, гор, лесов и полей... Но большинство из них — по работе, ведь летом наша культура не уходит на каникулы, происходят различные мероприятия, в том числе и open air, на которых министру нужно присутствовать, смотреть, чтобы всё прошло как надо. Встречать гостей, показывать им наши края. Всё время на людях. Так что там, где мы с вами отдыхаем, Елена Евгеньевна работает.

Но и среди этих постов о творческих буднях иногда мелькали снимки с личного отдыха, где-то в коротких отрезках во время трудовых праздников.

«Одна из лучших привилегий отпуска, когда уезжаешь из дома, — это много молчать. Никто тебя там не знает, никому ты не нужен, ты просто один из многих случайных прохожих. Постепенно происходит такое естественное развоплощение, словно ты сам выгораешь на солнце и становишься незаметнее, тише и проще. Первые дни я ещё по привычке писала заметки, какие-то свои наблюдения, ощущения, мысли — многолетняя привычка, без которой я словно не слышу саму себя среди хаоса других голосов. А потом я как будто отвыкла от слов. И ладно», — написала как-то в первой половине августа министр Безрукова о своём отдыхе.

Фото: Дмитрий Попов / t.me/popovmz

Краевой министр здравоохранения Дмитрий Попов завёл себе телеграм-канал лишь 22 августа, так что мы мало знаем о его летнем отдыхе из соцсетей. Но и в «телеге» Дмитрий Владимирович уже вторую же свою публикацию посвятил отдыху. И, как положено человеку, отвечающему за здравоохранение, его пост был про ЗОЖ.

«С коллегами завели хорошую традицию — вместе играем в футбол. Вот, например, это фото сделано в прошедшую субботу. Можно сказать, что мы — за здоровый образ жизни! Присоединяйтесь!» — написал Попов.

Фото: Екатерина Четошникова / vk.com/id76966406

У начальника краевого управления молодёжной политики Екатерины Четошниковой работа летом тоже кипит на разных праздниках, молодёжных тусовках, мероприятиях на открытом воздухе. То отправка стройотрядов, то АТР, то какие-то патриотические акции с молодыми жителями края... В общем, вырваться на отдых удаётся либо на выходных, либо в короткие отрезки во время всего этого молодёжного «движа».

«Прекрасный день — воскресенье! Весь день праздничные мероприятия ко Дню России, с удовольствием посмотрела хоккейный матч между ребятами команд „Алтай“ и „Донецк“, масса эмоций, поболела за баскетболистов, люблю уличный баскет за особую контактность, пробежала 7 км по Трассе здоровья, очень понравилось, буду там тоже бегать, а вечер подарил виды на любимый Барнаул с противоположного берега, да ещё и салют с баржи просто шикарный был», — написала она в начале лета.

А в одно из августовских воскресений Екатерине Викторовне удалось заняться любимым видом спорта: «Всегда любила бадминтон! На даче, бывало, вечера напролёт играли. Сегодня с сыном дали старт новому, так сказать, сезону, — вечернему бадмичу на стадионе».

У начальника крайуправления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александра Евстигнеева в аккаунте в ВК несколько летних постов не о работе. Два из них касаются семейных дел, например, поездка c домашними в музей Титова в день полёта космонавта № 2. А ещё видео с тренировкой в зале после работы. «Удачное завершение долгого дня», — подписал Александр Сергеевич этот ролик.

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Фото: Виктор Четошников / vk.com/chet_viktor

Свою страничку в ВК главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников завёл совсем недавно — 8 августа. В ней, кроме рабочих моментов, он рассказывает об одном из своих хобби: фотографирование городских видов и природных пейзажей.

Судя по снимкам и подписям к ним, в свободное от работы время этим летом Виктору Дмитриевичу удалось погулять по Барнаулу с фотоаппаратом, а также съездить на Колыванское озеро в село Саввушка.

Фото: Александр Прокопьев / vk.com/asprokopyev

Депутат Госдумы Александр Прокопьев тоже любит отдыхать на Алтае, поэтому между депутатскими постами о проблемах и событиях попадаются и личные фото с гор или полей. Среди его снимков с отдыха есть и популяризирующие нашу природу записи. Например, о последнем снимке из этой фотоподборки Александр Сергеевич написал так:

«Друзья, это красивое растение — родиола морозная. От греческого — роза, розовый, дословно — „маленькая роза“. Запах её действительно схож с ароматом розы. Родиола морозная наделена ценными целебными свойствами, в лечебных целях используют корни и корневища. Это редкое растение, краснокнижный вид, поэтому находится под государственной охраной».

У другого алтайского думца Даниила Бессарабова крайне мало постов об отдыхе. Есть публикация о поездке с семьёй в Питер, а на Алтае — всё только по работе. Ну ещё разве о Шукшинских чтениях в Сростках, да и то, наверное, там он был ещё и как депутат. Но вот в этом ролике Даниил Владимирович хоть и призывает к важному государственному делу, но ведь и отдыхает тоже.

Фото: Виктор Зобнев / vk.com/zobnevofficial

А у сенатора от нашего края Виктора Зобнева в ВК есть только одна запись не о работе. Ко Дню физкультурника Виктор Викторович запостил три снимка из спортзала, сообщил, что в здоровом теле здоровый дух и спросил: «Вы уже отметили праздник тренировкой?»