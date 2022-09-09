Как правильно заполнить бюллетени на выборах в Барнаульскую гордуму?

Почти каждый избиратель, отправляясь голосовать на свой участок, задаёт вопрос: «Сколько бюллетеней мне выдадут на выборах и как они выглядят?» В сентябре 2022 года бюллетеней на выборах в Барнаульскую гордуму будет два. В одном из них представлены только политические партии, во втором — кандидаты-одномандатники.

Какие партии претендуют на кресла в БГД?

Всего их девять. Чтобы попасть в Барнаульскую гордуму, партиям необходимо набрать 5% голосов избирателей. Это ещё называют «преодолеть пятипроцентный барьер». Места в бюллетене определялись на основе жеребьёвки. В этот раз вот какие кому достались номера:



1. «Единая Россия»;

2. «Родина»;

3. «Коммунисты России»;

4. «Партия пенсионеров»;

5. «Справедливая Россия — За правду»;

6. «Новые люди»;

7. «Зелёные»;

8. КПРФ;

9. ЛДПР.

Избирательный бюллетень будет выглядеть примерно таким образом:

Выбрать нужно только одну партию. Если вы поставить две и более отметки, либо не сделаете этого вовсе, ваш голос засчитан не будет, такой бюллетень признают недействительным.

А что ещё за второй бюллетень на выборах? Зачем он нужен?

Кроме партийного списка, комиссия вам выдаст и список с кандидатами-одномандатниками. Их количество варьируется в зависимости от округа и в среднем составляет шесть человек, впрочем, встречаются и отклонения от этого числа — как в большую, так и меньшую сторону. Здесь кандидаты расположены строго в алфавитном порядке в зависимости от своей фамилии, а не партии, которую они представляют. В некоторых округах, кстати, есть и самовыдвиженцы. Выбрать необходимо только одного претендента, в ином случае такой бюллетень не засчитают.

Всего в Барнауле образовано 20 одномандатных округов, победитель от каждой территории проходит в состав городской думы. Увидеть полный расклад по каждому из округов, включая биографии кандидатов, можно на сайте крайизбиркома.