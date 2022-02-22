Как в мире отреагировали на признание независимости ЛНР и ДНР?

Вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. А также заключил с ними договоры о сотрудничестве и взаимопомощи. Это означает, что теперь Россия имеет основания ввести войска в Донбасс, а также поставлять вооружение народным республикам. Реакция ведущих стран мира была ожидаемо бурной. Подробнее — в нашем обзоре.

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Политика Что сказал Путин в своём обращении к россиянам по поводу ДНР и ЛНР?

Кто против:

— Украина. Президент Владимир Зеленский ещё в момент обсуждения Россией вопроса признания республик Донбасса созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны. А сразу же после выступления Владимира Путина и подписания указов о признании независимости ЛНР и ДНР президент Украины Владимир Зеленский пообщался с «коллегами» из США и Великобритании. И только после этого выступил с обращением к своему народу, где заявил, что признание республик — это односторонний выход РФ из Минских соглашений.

По словам Зеленского, Украина продолжает считать Донецк и Луганск своей территорией: «Мы ничего и никому не должны. Мы ничего и никому не отдадим».

Он также сообщил, что инициировал экстренное заседание «Нормандской четвёрки» по поводу признания ЛДНР.

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Великобритания. Премьер-министр Борис Джонсон прервал пресс-конференцию, чтобы по телефону обсудить с Зеленским ситуацию. “Я собираюсь пойти поговорить с президентом Украины Зеленским и предложить ему поддержку Великобритании”, — сказал он СМИ.

После заявления Путина Джонсон назвал решение о признании нарушением международного права. А министр иностранных дел Великобритании Трасс заявила, что это демонстрирует вопиющее пренебрежение обязательствами России по Минским соглашениям.

США. Отнеслись негативно. При этом отметили, что ожидали от России заявления о признании ДНР и ЛНР, а потому готовы на него отреагировать.

Госсекретарь США Блинкен заявил, что решение России признать ДНР и ЛНР означает полный отказ Москвы от её обязательств в рамках Минских соглашений и практически сразу же подписал указ о новых санкциях против России. Правда, содержание этого документа ещё неизвестно. Также США ввели ограничительные меры против ДНР и ЛНР.

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НАТО осудило признание Россией ДНР и ЛНР. Генсек Йенс Столтенберг заявил, что это подрывает усилия по урегулированию на Украине.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель назвали решение Путина нарушением международного права и территориальной целостности Украины. Пообещали реагировать твёрдо и ответить РФ санкциями.

МИД ФРГ назвал признание Россией ДНР и ЛНР грубым нарушением международного права и ударом по всем дипломатическим усилиям. А также призвал Россию отменить это решение.

Франция. Президент Эммануэль Макрон осудил принятие Россией решения о признании независимости ДНР и ЛНР.

Италия. МИД страны заявил, что действия России противоречат Минским соглашениям и препятствуют разрешению кризиса дипломатическим путём.

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Дания. Глава МИД страны назвал решение российского президента враждебным и призвал прекратить нарушение международного права.

Финляндия и Румыния. Президенты стран осудили признание Россией ДНР и ЛНР.

Латвия пообещала никогда не признать изменение статуса ЛДНР, а также уже во вторник поставить Украине противотанковые ракеты Javelin.

Премьер Польши осудил и призвал срочно собрать саммит ЕС, чтобы ввести против России санкции.

Канада и Япония заявили, что планируют ввести санкции против РФ. Страна восходящего солнца, например, намерена ограничить экспорт в Россию полупроводников.

Президент Молдовы осудила признание ЛДНР.



Грузия. Глава государства Саломе Зурабишвили осудила признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, сравнив происходящее с событиями 2008 года, когда российские власти признали Абхазию и Южную Осетию. В Twitter опубликован её пост: “Грузия осуждает признание Россией украинских регионов Донецка и Луганска. Это является повторением сценария 2008 года, который касается оккупации 20% наших территорий (признание Россией Абхазии и Южной Осетии, — прим. ред.)”.

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“Дипломатичная” реакция

Сербия. Президент Александр Вучич заявил, что решение по Донбассу полностью меняет мировой порядок. При этом он подчеркнул, что Сербию принуждают ввести санкции против РФ, но отметил, что 85% сербов будут на стороне России, что бы ни произошло.



Поддержали решение РФ

Сирия. Президент страны заявил, что Дамаск будет готов признать ЛДНР.

Венесуэла, Куба и Никарагуа поддержали признание ЛНР и ДНР. По словам президента Никарагуа Даниэля Ортега, российский лидер нашёл единственный способ принести мир в регион.

Абхазия заявила, что приветствует решение России по Донбассу.

Южная Осетия сообщила о поддержке признания республик Донбасса.

Хуситы в Йемене поддержали признание суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

Кто молчит?

Белоруссия. До сих пор там никак не отреагировали на решение «старшего брата». Хотя ещё 17 февраля Александр Лукашенко выразил готовность признать самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики при определённых обстоятельствах и вместе с Россией. “Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше для России и для Белоруссии. Но это будет совместное решение”, — сказал он.

Китай тоже пока никак прокомментировал происходящее. Предполагается, что свою точку зрения власти страны озвучат в ходе заседания Совбеза ООН.

Армения и Казахстан тоже пока не выступили ни с какими заявлениями.