Как в мире отреагировали на признание независимости ЛНР и ДНР?
Некоторые страны до сих пор никак не прокомментировали решение Путина
Вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. А также заключил с ними договоры о сотрудничестве и взаимопомощи. Это означает, что теперь Россия имеет основания ввести войска в Донбасс, а также поставлять вооружение народным республикам. Реакция ведущих стран мира была ожидаемо бурной. Подробнее — в нашем обзоре.
Кто против:
— Украина. Президент Владимир Зеленский ещё в момент обсуждения Россией вопроса признания республик Донбасса созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны. А сразу же после выступления Владимира Путина и подписания указов о признании независимости ЛНР и ДНР президент Украины Владимир Зеленский пообщался с «коллегами» из США и Великобритании. И только после этого выступил с обращением к своему народу, где заявил, что признание республик — это односторонний выход РФ из Минских соглашений.
По словам Зеленского, Украина продолжает считать Донецк и Луганск своей территорией: «Мы ничего и никому не должны. Мы ничего и никому не отдадим».
Он также сообщил, что инициировал экстренное заседание «Нормандской четвёрки» по поводу признания ЛДНР.
Великобритания. Премьер-министр Борис Джонсон прервал пресс-конференцию, чтобы по телефону обсудить с Зеленским ситуацию. “Я собираюсь пойти поговорить с президентом Украины Зеленским и предложить ему поддержку Великобритании”, — сказал он СМИ.
После заявления Путина Джонсон назвал решение о признании нарушением международного права. А министр иностранных дел Великобритании Трасс заявила, что это демонстрирует вопиющее пренебрежение обязательствами России по Минским соглашениям.
США. Отнеслись негативно. При этом отметили, что ожидали от России заявления о признании ДНР и ЛНР, а потому готовы на него отреагировать.
Госсекретарь США Блинкен заявил, что решение России признать ДНР и ЛНР означает полный отказ Москвы от её обязательств в рамках Минских соглашений и практически сразу же подписал указ о новых санкциях против России. Правда, содержание этого документа ещё неизвестно. Также США ввели ограничительные меры против ДНР и ЛНР.
НАТО осудило признание Россией ДНР и ЛНР. Генсек Йенс Столтенберг заявил, что это подрывает усилия по урегулированию на Украине.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель назвали решение Путина нарушением международного права и территориальной целостности Украины. Пообещали реагировать твёрдо и ответить РФ санкциями.
МИД ФРГ назвал признание Россией ДНР и ЛНР грубым нарушением международного права и ударом по всем дипломатическим усилиям. А также призвал Россию отменить это решение.
Франция. Президент Эммануэль Макрон осудил принятие Россией решения о признании независимости ДНР и ЛНР.
Италия. МИД страны заявил, что действия России противоречат Минским соглашениям и препятствуют разрешению кризиса дипломатическим путём.
Дания. Глава МИД страны назвал решение российского президента враждебным и призвал прекратить нарушение международного права.
Финляндия и Румыния. Президенты стран осудили признание Россией ДНР и ЛНР.
Латвия пообещала никогда не признать изменение статуса ЛДНР, а также уже во вторник поставить Украине противотанковые ракеты Javelin.
Премьер Польши осудил и призвал срочно собрать саммит ЕС, чтобы ввести против России санкции.
Канада и Япония заявили, что планируют ввести санкции против РФ. Страна восходящего солнца, например, намерена ограничить экспорт в Россию полупроводников.
Президент Молдовы осудила признание ЛДНР.
Грузия. Глава государства Саломе Зурабишвили осудила признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, сравнив происходящее с событиями 2008 года, когда российские власти признали Абхазию и Южную Осетию. В Twitter опубликован её пост: “Грузия осуждает признание Россией украинских регионов Донецка и Луганска. Это является повторением сценария 2008 года, который касается оккупации 20% наших территорий (признание Россией Абхазии и Южной Осетии, — прим. ред.)”.
“Дипломатичная” реакция
Сербия. Президент Александр Вучич заявил, что решение по Донбассу полностью меняет мировой порядок. При этом он подчеркнул, что Сербию принуждают ввести санкции против РФ, но отметил, что 85% сербов будут на стороне России, что бы ни произошло.
Поддержали решение РФ
Сирия. Президент страны заявил, что Дамаск будет готов признать ЛДНР.
Венесуэла, Куба и Никарагуа поддержали признание ЛНР и ДНР. По словам президента Никарагуа Даниэля Ортега, российский лидер нашёл единственный способ принести мир в регион.
Абхазия заявила, что приветствует решение России по Донбассу.
Южная Осетия сообщила о поддержке признания республик Донбасса.
Хуситы в Йемене поддержали признание суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.
Кто молчит?
Белоруссия. До сих пор там никак не отреагировали на решение «старшего брата». Хотя ещё 17 февраля Александр Лукашенко выразил готовность признать самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики при определённых обстоятельствах и вместе с Россией. “Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше для России и для Белоруссии. Но это будет совместное решение”, — сказал он.
Китай тоже пока никак прокомментировал происходящее. Предполагается, что свою точку зрения власти страны озвучат в ходе заседания Совбеза ООН.
Армения и Казахстан тоже пока не выступили ни с какими заявлениями.