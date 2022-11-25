Как выглядели бы в мультике алтайские политики. Фото известных людей в популярном приложении

Мини-приложение* «Тесты Онлайн», которое превращает обычный фотопортрет в кадр из мультипликационного фильма, стало набирать популярность в ВК в конце прошлой недели, а с 21 ноября, что называется, «завирусилось». Многие пользователи этой популярной российской соцсети уже его испробовали и выставили свои мультяшные изображения у себя в аккаунтах.

Как выглядели бы в мультике алтайские политики / Фото: «Тecты Oнлайн»

Понимая, насколько занятые люди наши алтайские политики и как им некогда заниматься такими пустяками, редакция сайта amic.ru решила помочь нашим чиновникам с депутатами и сделала их мультипликационные образы им в подарок.

В нашей мультподборке использованы фотографии вице-губернатора Игоря Степаненко; министров: Елены Безруковой, Антона Воронова, Ивана Гилёва, Натальи Оськиной и Дмитрия Попова; начальника краевого управления молодёжной политики Екатерины Четошниковой; председателя крайизбиркома Ирины Акимовой; сенатора Виктора Зобнева; а также депутатов различных уровней: Александра Романенко (председатель АКЗС), Даниила Бессарабова, Марии Прусаковой, Александра Терентьева, Дениса Голобородько, Татьяны Ильюченко, Вероники Лапиной, Александра Молотова, Сергея Писарева, Ирины Солнцевой, Юрия Красильникова.

Мы специально поставили портреты не так, как в списке, и не подписываем сгенерированные приложением портреты, попробуйте угадать, где кто из перечисленных выше известных людей.

Фото: Виталий Снесарь

А вот заместитель председателя правительства Алтайского края, руководитель администрации губернатора и правительства Алтайского края сам сделал такое изображение у себя на странице в ВК.

* Редакция предупреждает читателей, что мини-приложение предлагает пользователям за эту услугу подписаться на ряд их сообществ.