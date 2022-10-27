Какие громкие истории связывали ушедшую в Литву Ксению Собчак с Алтаем

26 октября стал известно, что в загородном доме Ксении Собчак правоохранители провели обыск по делу о вымогательстве. Тем временем сама Ксения уже уехала из страны и, по данным СМИ, перешла пешком литовскую границу. Amic.ru вспоминает, какие громкие истории связывали Собчак с Алтаем в прошлом.

Ксения Собчак и выборы в гордуму

В июне 2022 года, когда шла избирательная кампания по выборам в Барнаульскую городскую думу (БГД), лидер регионального отделения партии «Гражданская инициатива» трансгендер Юлия Алёшина предложила Собчак возглавить партийный список в столице края.

Алёшина выступила с такой инициативой потому, что Ксения является одним из руководителей партии, а также баллотировалась в президенты России от «Гражданской инициативы» в 2018 году и тогда на улицах Барнаула даже появилась наглядная агитация с портретом Ксении Анатольевны.

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Однако сама Собчак от предложения барнаульского политика вежливо отказалась. Она сообщила, что не сможет принимать участие в выборах на Алтае, так как сильно занята в Москве. Вместе с тем Ксения выразила слова поддержки Юлии, которая ранее носила имя Роман, в её решении сменить пол и пожелала Алёшиной успехов в политике.

Впрочем, Юлия так и не стала депутатом БГД.

Ксения Собчак и десять миллионов

В августе 2021 года в Горном Алтае популярный блогер, коуч и автор психологических тренингов Елена Блиновская с размахом отметила свой юбилей. На празднование сорокалетия Блиновская, по данным федеральных СМИ, потратила баснословную сумму — 120 млн рублей.

Шоу вели Иван Ургант и Ксения Собчак, получившие, по слухам, за конферанс по 10 млн. Среди гостей и выступающих на вечеринке были замечены Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Jah Halib, группа «Звери», Екатерина Варнава, Нюша, Виктория Лопырёва и другие звёзды.

Мероприятие проходило в самом дорогом отеле Горного — «Алтай Резорт».

Ксения Собчак и интервью Блиновской

В самом начале 2022 года Собчак призналась, что взятое ею летом-2021 на Алтае у Елены Блиновской интервью (оно увидело свет только зимой) было очень сложным. Ксения рассказала, что её даже хотели утопить в Катуни.

«Признаюсь, это был не самый простой разговор. Мне и „в рожу плюнуть“ собирались, и в ледяной Катуни утопить. Было сложно в том числе и потому, что Лена была очень напряжена», — написала в минувшем январе в одной из соцсетей Ксения Собчак.

Но, как призналась автор этого нашумевшего интервью, в итоге у обеих дам всё получилось: «И я очень рада, что мы это сделали на фоне невероятных красот Алтая (я даже покаталась на лошади — не пропустите)».

Ксения Собчак и печать ковида

В мае 2020 года, в самом начале «ковидной истерии», начавшейся в стране после прихода этого нового вируса, Собчак посетовала, что в регионах из-за коронавируса боятся приезда москвичей. И рассказала о своём желании отдохнуть на Алтае.

«В Крым я не поеду, естественно. Пока думаю об Алтае. Пару недель назад я села гуглить лучшие алтайские курорты, а заодно решила посмотреть, ждут ли вообще москвичей в этих самых курортных регионах. Результат меня поразил: люди настолько впечатлились столичной статистикой, что считают московскую прописку печатью COVID в паспорте», — сообщила Ксения.

Однако была ли она в отпуске в 2020-м на Алтае, неизвестно.

Ксения Собчак и антирейтинг Барнаула

Тогда же в мае 2020 года, но чуть раньше, Собчак назвала Барнаул одним из самых ужасных городов России. В топ-3 антирейтинга Ксении Анатольевны тогда попали ещё и Волгоград с Касимовым.

Собчак провела в соцсети совместный эфир с блогером Лёшкой Мюцентендлером, бывшим жителем Барнаула. Он ранее приезжал в родной город и снял о его ужасах видео под названием «Барнаул. Лучше сдохнуть, чем жить здесь». В этом 20-минутном ролике урбанист раскритиковал благоустройство города.

После просмотра этого видео Собчак и решила назвать в стриме краевую столицу одним из самых ужасных городов страны.

В интернете среди барнаульцев возникла бурная дискуссии по поводу видео Мюцентендлера и высказывания Ксении Собчак. На дискуссию даже отреагировала мэрия Барнаула.

«Для городских властей прежде всего важна оценка города его жителями, а также людьми, которые неоднократно бывали в Барнауле и могут во временной перспективе оценить состояние городской среды краевой столицы и её развитие», — заявила тогда федеральным СМИ, которые подхватили тему, председатель комитета информационной политики администрации города Екатерина Андреева.

В беседе с корреспондентом amic.ru городская чиновница заявила, что так и не нашла информации об официальном визите Собчак в Барнаул.