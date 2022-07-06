Канада первой ратифицировала членство Финляндии и Швеции в НАТО

Канада стала первой страной, ратифицировавшей членство Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра страны Джастина Трюдо.

Протоколы о присоединении власти страны ратифицировали 5 июля.

Глава канадского кабмина выразил уверенность в том, что скандинавы смогут быстро и эффективно интегрироваться в альянс.

В мае Финляндия и Швеция объявили о намерении вступить в НАТО. Однако единственная страна альянса, которая это не поддержала, была Турция. В конце июня им всё же удалось договориться. 5 июля северные страны подписали договор о вступлении в военный блок, после чего странам альянса передали протоколы для ратификации.