Кандидаты на выборах в Барнаульскую и Бийскую думы стали всё чаще брать самоотвод

Несколько человек, прошедших регистрацию на крупнейших этой осенью на Алтае выборах в Барнаульскую и Бийскую гордумы, неожиданно написали заявление о добровольном выходе из кампании. «Отказники» представляют разные политические партии. Как говорят эксперты, не исключено, что до окончания дедлайна — 3 сентября — ещё несколько соискателей мандатов покинут избирательную гонку. Подробнее о том, кого точно не будет в избирательном бюллетене — в обзоре amic.ru.

Минус два одномандатника в Барнауле

18 августа Центральная районная ТИК Барнаула рассмотрела заявление кандидата от партии «Новые люди» Александра Кравчука. Он шёл в качестве одномандатника по округу № 15. Кравчук попросил отменить его регистрацию на выборах. Информацию amic.ru подтвердил председатель избиркома Виталий Замаруев. В итоге комиссия удовлетворила заявление. Таким образом, за место в гордуме по этому округу поборются: Дмитрий Ворсин («Справедливая Россия — За правду»), Павел Кравченко («Единая Россия»), Владимир Пикалов («Коммунисты России»), Дмитрий Шор (ЛДПР) и Даниил Щеглов (КПРФ).

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Ранее аналогичная просьба (снять кандидатуру с выборов в БГД) поступила от представителя партии «Коммунисты России» Андрея Золотухина. Он шёл по округу № 18. Здесь борьбу за депутатский мандат продолжат Елена Азарова («Единая Россия»), Елена Кокорина (КПРФ), Елена Минакова (ЛДПР), Александр Пашковский (СРЗП) и Сергей Пучков («Новые люди»).

Кроме того, комроссы потеряли ещё одного кандидата в городскую думу в составе мунсписка — Сергея Веселовского. Причём он шёл сразу в составе двух тергрупп — № 3 и № 11.

Бийская многоходовка от эсеров и не только

Ещё более масштабными оказались перестановки среди кандидатов в Бийскую гордуму. В наукограде выборы проходят по мажоритарной избирательной системе: партсписков в 2022 году не будет. 30 мест в БГД разыграют по 15 двухмандатным округам.

По состоянию на середину августа, в выборах принимали участие 114 кандидатов. Их выдвинули пять политпартий: ЕР, КПРФ, ЛДПР, СРЗП и «Коммунисты России». Кроме того, в списках есть немало самовыдвиженцев. «Подводя итоги этапа выдвижения и регистрации кандидатов, отмечу, что два решения были приняты об отказе в регистрации кандидатов, ещё шесть — об аннулировании регистрации кандидата, пять кандидатов утратили статус кандидатов», — прокомментировала председатель Восточной ТИК Бийска Татьяна Борисенко.

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Среди тех, кто уже был зарегистрирован, а затем взял самоотвод, есть представители почти всех политических сил. Так, по округу № 4 из списка исключена Олеся Курасова, которая шла как независимый кандидат. По округу № 5 — комросс Александр Фоминых, № 6 — Юлия Комарова (СРЗП). На девятом округе таких оказалось сразу двое — Кирилл Борозенко (ЕР) и Сергей Плюшко (ЛДПР). По округу № 12 взял самоотвод ещё один комросс — Максим Куталёв, на тринадцатом округе — эсер Андрей Ветров, а на четырнадцатом — его однопартиец Дмитрий Степанов.

Нынешнее снятие кандидатов вряд ли носит случайный характер, говорит политтехнолог Константин Лукин. По его словам, почти во всех случаях речь идёт о том, что местные политэлиты пытаются перестраховаться и по новой договориться в отдельных округах.

В этом отношении особенно показательной стала кампания бийских эсеров. Партия в 3 из 15 округов в наукограде выдвигала кандидатов с той же самой фамилией, что и у единороссов. Так, по округу № 4 шёл действующий депутат Евгений Беляев (ЕР) и Павел Беляев (СРЗП), по округу № 6 — Константин Комаров (ЕР) и Юлия Комарова (СРЗП). По округу № 13 — эсер Андрей Ветров противостоял кандидату от ЕР Варваре Ветровой, а по округу № 14 — зампредседателя БГД Игорь Степанов (ЕР) сошёлся с Дмитрием Степановым (СРЗП).

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На этом «политтехнологические штучки» от эсеров не заканчиваются. Ещё один жёлто-красный кандидат — Антон Якуба — пошёл по тому же округу, что и экс-глава Бийского района самовыдвиженец Евгений Якуба. Есть и обратные примеры, когда конкуренты играют против эсеров. Например, действующий депутат Бийской гордумы Руслан Курасов (в своё время перешёл из ЕР в СЗРП) в округе № 4 в качестве одного из соперников получил независимого кандидата Олесю Курасову.

«Как видно, большая часть эсеров-двойников вышли из борьбы. Тут, скорее всего, была определённая „расторговка“ со стороны основных политических сил. Тот факт, что справороссы с такой внешней лёгкостью пожертвовали своими кандидатами, свидетельствует о том, что они получат карт-бланш в иных округах и смогут рассчитывать на представительство в новом составе Бийской гордумы», — считает Лукин.

«Стерильно чистый» Новоалтайск

Есть подобные случаи со снятием уже зарегистрированных кандидатов и на выборах в Рубцовский горсовет депутатов. Здесь будет разыграно 28 мандатов по 14 округам. По состоянию на середину августа, в выборах участвовали 132 кандидата, представляющих пять партий (ЕР, КПРФ, ЛДПР, СРЗП, КПКР), а также самовыдвиженцы. По данным на 19 августа, самоотвод взяли Александра Пальчук (ЛДПР, округ № 3), Антон Фролов («Коммунисты России», округ № 4), Артур Манукян (КПКР, округ № 5) и Сергей Стрельцов (КПКР, округ № 11).

Что касается остальных крупных муниципалитетов (Новоалтайск, Заринск, Яровое), то здесь случаи, когда кандидат прошёл регистрацию, а затем добровольно снялся с выборов, носят единичный характер. Особняком стоит Новоалтайск, где таких эпизодов вовсе не было. При этом в городе-спутнике краевого центра наблюдается крайне неравномерная конкуренция в округах. На нескольких территориях есть всего по три выдвиженца, на других можно встретить и по семь кандидатов.

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Как сообщалось ранее, в сентябрьских муниципальных выборах в Алтайском крае смогут принять участие 97,54% от количества выдвинутых кандидатов, или 9715 человек. Большая часть соискателей мандатов представляют «Единую Россию» — 57%, на втором месте идут самовыдвиженцы — 20%.

Кого будут выбирать в Алтайском крае?

Напомним, муниципальные выборы пройдут в единый день голосования, 11 сентября. Везде, кроме Барнаула, будет действовать мажоритарная система, это значит, что депутатов предстоит избрать только по округам. Партийные списки сохраняются лишь в краевой столице. Здесь в бюллетене окажется девять партий. Максимальная сумма на ведение кампании для одномандатника составит 3 млн рублей. Партиям разрешено наполнить фонды вплоть до отметки 30 млн рублей. Сами же выборы обойдутся бюджету города почти в 106 млн рублей.

Выборы в Барнауле — единственные, где будет применяться трёхдневное голосование (с 9 по 11 сентября). Во всех остальных муниципалитетах избиратели по традиции смогут проголосовать только в воскресенье. Правда, здесь будет разрешено досрочное волеизъявление — с 31 августа по 10 сентября.

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Всего в единый день голосования в крае будет разыграно 5554 мандата, из них большая часть приходится на сельских депутатов — 4605. Остальные места (949) предстоит распределить на уровне городов либо районов. Кроме того, в ЕДГ на Алтае выберут 145 глав сельских поселений. Всего в регионе по состоянию на 1 июля зарегистрировано 1,773 млн избирателей. В сентябрьских выборах смогут принять участие большинство из них — 1,64 млн человек, или 92%.