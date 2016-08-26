Карлин: визит Путина в Алтайский край - мощная имиджевая поддержка региона

Приезд президента РФ Владимира Путина в Алтайский край и проведение здесь выездного совещания президиума Госсовета даст серьезны толчок для развития санаторно-курортной инфраструктуры. Таково мнение губернатора Алтайского края Александра Карлина. На встрече с журналистами по итогам заседания губернатор также отметил, что данное событие является и мощной имиджевой поддержкой региона.

"Я считаю, что сегодняшний приезд президента и его поручения будут не менее значимы для Алтайского края, чем те, которые были приняты в 2003 году после его визита в наш край. Уже само по себе проведение мероприятия на нашей площадке - это мощный положительный импульс для потенциальных инвесторов. Кроме того, это очень мощная имиджевая поддержка региона, так как речь идет не только о туристическом и санаторно-курортном комплексе, а об оценке организации инвестиционного процесса и инвестиционного климата в Алтайском крае", - сказал Александр Карлин.

По его словам, провести президиум Госсовета в Белокурихе предложил сам президент. "Это было решение президента. А моей задачей было сделать все, чтобы президент не пожалел, что Алтайский край был выбран местом для проведения заседания президиума Госсовета. И насколько я могу оценивать реакцию президента, он об этом не пожалел", - подчеркнул губернатор.

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Как уже сообщало ИА "Амител", Владимир Путин высоко оценил проведенную работу по строительству санаторно-курортного комплекса "Белокуриха-2". По словам Александра Карлина, безусловно, это приятно "таких минут не так много в графиках губернатора", однако головокружения от успехов не будет. Будет продолжена работа".

Отметим, после проведения заседания выпускается специальный документ - перечень поручений президента страны по итогам заседания президиума Госсовета.Судя по характеру обсуждавшихся вопросов и реакции на них президента, будут поручения, касающиеся законодательного процесса, - отметил Александр Карлин.

По мнению губернатора, региону стоит надеяться и на продолжение участия Алтайского края в федеральной программе "Развитие внутреннего и въездного туризма". По словам Карлина, министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Алексей Улюкаев 26 августа посетили площадку "Белокуриха-2" и оба остались удовлетворены ходом работ.

Напомним, в пятницу, 26 августа, Владимир Путин провел в Белокурихе заседание президиума Госсовета. Главная тема мероприятия — развитие санаторно-курортного комплекса страны и меры по повышению инвестиционной привлекательности данного сектора экономики.Основным докладчиков выступил губернатор Александр Карлин.

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