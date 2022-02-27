Карты всех банков продолжают работу. ЦБ РФ опубликовал обращение по санкциям
В регуляторе отметили, что все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени
27 февраля 2022, 12:50
Центробанк РФ опубликовал официальное обращение по санкциям. Как сообщает РИА Новости, в регуляторе отметили, что все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени.
Сейчас Банк России располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора. Банковские сервисы продолжают работать в обычном режиме, так же как и карты всех банков.
Передача финансовых сообщений внутри страны обеспечена собственной системой Банка России при любом сценарии развития событий.
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