Карты всех банков продолжают работу. ЦБ РФ опубликовал обращение по санкциям

Центробанк РФ опубликовал официальное обращение по санкциям. Как сообщает РИА Новости, в регуляторе отметили, что все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени.

Сейчас Банк России располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора. Банковские сервисы продолжают работать в обычном режиме, так же как и карты всех банков.

Передача финансовых сообщений внутри страны обеспечена собственной системой Банка России при любом сценарии развития событий.