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Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что Турция сможет вступить в Европейский союз примерно в 3000 году. Об этом сообщает "Газета" со ссылкой на Sky News.

Во время обсуждения возможности наложить вето на вступление в Евросоюз той или иной страны, премьер сказал, что Великобритания, как и любая другая страна в ЕС, имеет на это право.

По словам премьер-министра, те, кто выступают за выход страны из Европейского союза, некорректно определяют эту возможность.

Политик также добавил, что "Турция вряд ли близка к тому, чтобы в ближайшее время присоединиться к ЕС". Он напомнил, что страна подала заявку в 1987. "При таком темпе принятия решений они, вероятно, смогут присоединиться в году так 3000, согласно последним прогнозам", - отметил британский премьер-министр.

К тому же Кэмерон выразил сомнения по поводу введения безвизового режима между ЕС и Турцией. По его словам, Лондон никогда не поддержит эту идею, даже если Брюссель проголосует за.

"Так, как мы сами осуществляем наш пограничный контроль, находясь вне Шенгена, мы не предложим туркам безвизовый доступ. Мы сохраним свою иммиграционную политику", - заключил Кэмерон.