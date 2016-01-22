Керри: антироссийские санкции могут отменить в ближайшие месяцы

Госсекретарь США Джон Керри в пятницу, 22 января, заявил, что в грядущее месяцы видит перспективу снятия антироссийских санкций, которые связаны с кризисом на Украине, пишет "Интерфакс".

На Всемирном экономическом форуме в Давосе он сказал, что "при усилиях и искреннем и законном стремлении решить проблему с обеих сторон возможно, что в последующие месяцы минские соглашения будут полностью реализованы".

В таком случае, при полной имплементации минских соглашений, будут сняты санкции против России, подчеркнул он.

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ТАСС напоминает, что Америка начала вводить санкции в отношении России из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Под их действие попали некоторые российские банки, компании и высокопоставленные чиновники. Также запретили "экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым" и американские инвестиции.

Фото: businessinsider.com