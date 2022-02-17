«Киев бомбили, нам сообщили». Как на Западе объясняют несостоявшееся «русское вторжение» на Украину

Несостоявшееся «российское вторжение» на Украину, которое Запад «запланировал» в ночь на 16 февраля, стало беспрецедентным явлением в мировой информационной и политической повестке. Несколько месяцев ведущие западные политики и СМИ наперебой твердили о якобы предстоящем грандиозном событии, которого быть не могло и которое, соответственно, не случилось. Теперь одни из персонажей, вовлечённых в этот масштабный мировой обман, ищут оправдания, другие — хранят гордое молчание. А широкая публика недоумевает: что это вообще было? На этот вопрос попытался ответить журналист amic.ru Андрей Магас.

Госдеп отнекивается, СМИ правят ранее написанное

Первые оправдания от статусных персонажей пришли из-за океана: уже днём 16 февраля представитель Госдепа Нед Прайс заявил на брифинге, что США вообще никогда не называли даты нападения на «незалэжную». «Не думаю, чтобы вы слышали от нас с какого-то подиума указывающими точный день вторжения. В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время», — сказал он. Наверное, просто запамятовал, что 14 января его коллега — официальный представитель Белого дома Джен Псаки — заявила (тоже на брифинге), что «вторжение РФ может начаться между серединой января и серединой февраля».

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А авторитетное издание Politico написало, что президент Байден на встрече с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО сообщил, что вторжение РФ начнётся 16 февраля. Материал был опубликован 11 февраля и до сих пор красуется на сайте издания под сочным заголовком «Путин может напасть на Украину 16 февраля, сказал Байден союзникам».

Одно из влиятельных агентств — Bloomberg, сославшись на анонимные, но «чрезвычайно информированные источники», перенесло дату «вторжения» на 15 февраля, сообщив, что начнётся оно с провокации в Донбассе или нападения на Киев. И ни один из официальных представителей Штатов ни разу не выступил с опровержением заявлений СМИ.

Не дождавшись военных действий, с утра «даты X», ведущие мировые масс-медиа, широко анонсировавшие «вторжение», поспешно бросились исправлять свои публикации. Так, британская газета The Sun, успевшая оповестить читателей, что «агрессия Москвы» начнётся 16 февраля в 01:00 по британскому (03:00 по киевскому, 04:00 по московскому) времени, утром в своём материале заменило слова «завтра в час ночи» на «в любое время». Правда, газета всё же признала, что ночь на 16 февраля в Киеве прошла без происшествий.

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Сейчас представитель Госдепа может сколько угодно отнекиваться, что политики не называли никаких дат, но эвакуация посольств, призывы к гражданам покинуть Украину, лихорадочные визиты ведущих западных лидеров в Москву (побывали едва ли не все, а кто не приезжал — провели телефонные переговоры с Путиным) свидетельствовали, что боевые действия, видимо, ожидали всерьёз.

Методы геббельской пропаганды

Эксперты уверены, что, несмотря на случившееся фиаско, «западное сообщество продолжит хлебать из грязной информационной лоханки»:

«Мы наблюдали один из многочисленных эпизодов ведущейся уже несколько лет против России информационной войны, которая состоит из фейков, подтасовок, фальсификаций», — прокомментировал amic.ru накручивание информационной напряжённости политолог, директор Института свободы Фёдор Бирюков. Он добавил:

«Сбавлять обороты на Западе никто не собирается. И никого не волнует — правду там пишут масс-медиа или лгут, обводят политики вокруг пальца своих сограждан или нет. Всё реализуется по завету Геббельса: «Чем больше ложь, тем скорее в неё поверят».

Эксперт считает, что все эти действия помогают скрыть истинные намерения и Запада, и Украины: «Всё это вовсе не означает, что разговоры об агрессивных намерениях России прекратятся. Они призваны скрыть как агрессивные намерения самой Украины, которую толкают на силовой путь решения проблемы Донбасса, так и действия западных лидеров».

О возможности появления новых глобальных информационных вбросов предупреждает и доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Кирилл Коктыш. «Теперь, возможно, западные деятели попытаются перекрыть эту неудачу другим громким скандалом или громкой кампанией, — заявил он amic.ru. — Привычный к этому проживающий там (и не только на Западе) обыватель проглотит и это, поскольку привык к подобным поворотам. Случившийся же провал представят как свою победу. Всё по привычной схеме».

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По словам Фёдора Бирюкова, несмотря на очевидные провалы недавних медиа-сражений, западный обыватель продолжит безоговорочно верить своим политикам и СМИ: "В этом парадокс сознания живущих там, когда массы слепо доверяют сказанному государственным деятелем или известным обозревателем телеканала. Это у нас граждане, по старой советской привычке, могут поискать что-то между строк. Там к такому не привыкли. Всё воспринимается на веру. Завтра автор высказывания может быть закидан грязью — если на то последует команда — но сегодня ему доверяют, к нему прислушиваются«.

Слишком глобальная игра

Выступая перед журналистами, представитель Госдепа Прайс исключил, что называя сроки начала военных действий Вашингтон опирался на неверные разведывательные данные. Странность такого подхода отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда»: «Что ж это за разведка такая? Что ж это за позор такой? Данные о том, что вторжение неминуемо, вот-вот произойдёт, 100-процентной уверенности в том, что оно неминуемо, оказывается, нет, но уже зато есть дата. Дата, 48 часов, а, может быть, 15-е, а, может быть, 16-е. Что это такое за уровень? Это и есть развитая демократия, которая должна освещать путь всем остальным?»

Интересно, что теперь к игре «определить время нового российского вторжения» подключилась даже эстонская разведка. В её официальном докладе говорится, что нападение может произойти в конце февраля. «Если чего в этом театре абсурда и недоставало, так это эстонской разведки», — прокомментировал аналитик Центра общественно-политических исследований «Русская Балтика» Александр Носович.

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По мнению главы аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрея Серенко, происходящие на украинском направлении события, в том числе их отражение в мировой медийной повестке, нужно воспринимать в контексте глобальных политических игр, ведущихся элитами различных государств. «Там переплетено столько интересов, что участники большой игры могут порой подыграть друг другу, потому что их риторика в значительной степени ориентирована на «внутреннее потребление», — сказал он amic.ru. Собеседник убеждён, что «войну против Украины никто начинать не собирался»:

«На боевые действия отсутствует заказ, в них не заинтересована ни одна из сторон — ни Россия, ни Европа, ни Штаты, ни Украина. Каждая — по своим причинам. Поэтому нагнетание обстановки могло происходить сколько угодно, но пушки могут выстрелить, когда в этом есть потребность у достаточно сильного игрока этих событий».

Эксперт полагает: Москва в настоящее время понимает ограниченность своих ресурсов, поэтому предпочитает «играть втёмную! или участвовать в «теневых играх». «В этом, собственно говоря, и состоит долгосрочная стратегия Кремля. Движение, перестановка пограничных столбов сделают позицию российской власти уязвимой, а этого наши политики не хотят, поэтому будут участвовать в „серых схемах“ на тех участках постсоветского пространства, которые считают важными, в том числе на Украине», — делает вывод собеседник.

По словам Фёдора Бирюкова, дальнейших крупных информационных атак со стороны Запада стоит ожидать ближе к 2024 году. «Судя по риторике западных лидеров, их главная цель — время президентской кампании в нашей стране. И даже глава британского МИД Трасс обмолвилась, что приезжала в Москву, чтобы попытаться повлиять на будущий выбор российских граждан. Так что всё ещё впереди».