Киев грозится лишать гражданства за паспорта РФ

Замминистра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак пригрозил украинцам, что в случае получения российских паспортов их лишат гражданства, сообщает ФАН.

По его словам, Конституция страны четко регулирует этот вопрос – гражданин Украины не может быть подданным другого государства.

В связи с этим он выразил мнение, что при нарушении этого требования власти должны поступить в соответствии с законом – аннулировать все документы, связывающие человека со страной.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства некоторым жителям Украины и всем гражданам ДНР и ЛНР. При этом почти все жители Донбасса пожелали воспользоваться этой возможностью.