Киев обжалует решение Интерпола прекратить поиски Януковича и его сына

Ранее информацию о прекращении поисков подтвердила Национальная полиция Украины

4 мая 2017, 13:04

Фото: sibnovosti.ru

Украинские власти заявили, что намерены обжаловать решение Интерпола о прекращении розыска бывшего президента страны Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом пишет "Российская газета".

Интерпол подтвердил прекращение поисков Януковича

Интерпол подтвердил прекращение поисков Януковича

Как отметил руководитель департамента специальных расследований Сергей Горбатюк, Интерпол прекратил поиски бывшего президента из-за недостатков  в украинском законодательстве, регулирующем вопросы избрания меры пресечения для разыскиваемых лиц.

Как ранее сообщало ИА "Амител", экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра перестал разыскивать Интерпол.

По данным РИА Новости, эту информацию подтвердили в национальной полиции Украины. 

"Решение об удалении информации по розыску граждан Януковичей приняла Комиссия по контролю за файлами Международной организации уголовной полиции Интерпол… Информация о прекращении розыска Януковича и его сына Александра Януковича поступила в Национальное бюро Интерпола на Украине", — говорится в сообщении.

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