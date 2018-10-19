Киев стягивает тяжелое вооружение к границе с Донбассом

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постсовета организации заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают к линии соприкосновения с Донбассом тяжелое вооружение, сообщает "РИА Новости".

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"В нарушение пункта 2 минского комплекса мер ВСУ стягивают вооружения к линии соприкосновения. В дополнение к обнаруженной на прошлой неделе переброске 12 ЗРК "Бук" и 10 РСЗО "Ураган", 10-14 октября зафиксированы 53 танка и артиллерийских орудия на железнодорожной станции в Рубежном, 31 гаубица и РСЗО на станции в Зачатовке, 20 гаубиц в Хлебодаровке, ЗРК "Бук" в Клещеевке, тяжелые вооружения в других населенных пунктах", — сказал Лукашевич.

Он также сообщил о нарушающем минский меморандум возобновлении полетов военной авиации над Донбассом, замеченном сотрудниками Специальной мониторинговой миссии (СММ).

"Пятнадцатого октября к северо-западу от населенного пункта Пищевик наблюдатели СММ видели реактивный самолет, пролетавший над контрольным пунктом въезда-выезда на линии соприкосновения", — добавил постпред.