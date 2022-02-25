Киев заблокирован с запада. В Минобороны РФ поведали о ходе спецоперации в Донбассе

Минобороны РФ выступило с новым обращением по ситуации со спецоперацией РФ. Как сообщает РИА Новости, в ведомстве заявили, основные силы ВДВ соединились с подразделениями десанта на военном аэродроме Гостомель, заблокировав Киев с запада.

Всего в операции были задействованы более 200 российских вертолётов. Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы. При проведении операции по захвату аэродрома Гостомель потерь среди ВС РФ нет.

Сейчас подразделения ВС РФ продолжают выполнять задачи в районе Киева и других городов. Также отмечается, что группировка войск ДНР продвинулась на 11 км вглубь обороны националистических батальонов в направлении Волновахи.

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Политика Чернобыльская АЭС под контролем. В Минобороны РФ рассказали о ходе спецоперации

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе. В Минобороны РФ отметили, что действия войск не угрожают мирным жителям, а огонь по городам не ведётся. В ведомстве уточнили, что солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.