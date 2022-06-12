Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России и поддержал все его действия
Глава Северной Кореи выразил надежду на то, что отношения между странами будут и дальше укрепляться
12 июня 2022, 12:56, Илья Звягинцев
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России. Об этом сообщает РИА Новости.
«Под Вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся всякие вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела по защите достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему северокорейский народ оказывает полную поддержку», — сказано в поздравлении.
Ким Чен Ын также выразил надежду на то, что отношения между КНДР и Россией продолжат «динамично развиваться».
Он добавил, что Северная Корея намерена дорожить отношениями с Россией.
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