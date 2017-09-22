Ким Чен Ын воспринял заявление Трампа как объявление войны

Северокорейский лидер Ким Чен Ын отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Штаты могут "полностью уничтожить" КНДР. Об этом пишет РБК со ссылкой на агентство ЦТАК.

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"В своей речи Трамп сообщил о возможном уничтожении 25 млн населения нашей республики. Теперь эта сложная изощренность безумного мошенника поражает весь мир", - отметил Ким Чен Ын.

Кроме этого, северокорейский лидер отметил, что такое заявление вызывает "глобальную озабоченность". Он посоветовал Трампу подбирать выражения, когда он выступает перед большой аудиторией. ​Также он назвал президента Америки неадекватным.

"Поскольку Трамп отказался от мира и оскорбил нашу республику, [таким образом] было сделано самое возмутительное объявление войны", — сказал Ким Чен Ын. А после добавил, что будет рассматривать "сверхжесткие ответные меры".

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