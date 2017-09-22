Ким Чен Ын воспринял заявление Трампа как объявление войны
Ранее Трамп заявил, что Америка может уничтожить Северную Корею
Северокорейский лидер Ким Чен Ын отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Штаты могут "полностью уничтожить" КНДР. Об этом пишет РБК со ссылкой на агентство ЦТАК.
"В своей речи Трамп сообщил о возможном уничтожении 25 млн населения нашей республики. Теперь эта сложная изощренность безумного мошенника поражает весь мир", - отметил Ким Чен Ын.
Кроме этого, северокорейский лидер отметил, что такое заявление вызывает "глобальную озабоченность". Он посоветовал Трампу подбирать выражения, когда он выступает перед большой аудиторией. Также он назвал президента Америки неадекватным.
"Поскольку Трамп отказался от мира и оскорбил нашу республику, [таким образом] было сделано самое возмутительное объявление войны", — сказал Ким Чен Ын. А после добавил, что будет рассматривать "сверхжесткие ответные меры".