Китай купил 24 российских Су-35

Пекин подписал контракт о покупке 24 российских сверхманевренных истребителей Су-35. Китай стал первой страной, которой проданы эти самолеты. Сумма сделки оценивается в 2 миллиарда долларов, сообщает РИА "Новости''.

По словам гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, переговоры были долгими.

Во вторник, 18 ноября, прошло заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству России и Китая. На нем определили первоочередные направления. Было заявлено о дальнейшем расширении взаимодействия в области авиационных двигателей.

Су-35 относится к истребителям поколения 4++ с двигателями с управляемым вектором тяги. Разработан в ОКБ Сухого. Модификация для ВКС России обозначается как Су-35С. По совокупности характеристики истребителя вплотную приближены к характеристикам истребителя пятого поколения. За исключением стелс-технологии и АФАР.