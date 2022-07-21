Китай призвал к немедленному перемирию на Украине и переговорам

Китай призывает к немедленному перемирию на Украине и возобновлению переговоров, заявил посол КНР в США Цинь Га на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

По его словам, в мирных переговорах должны участвовать все заинтересованные стороны, в том числе, они должны быть между Россией и США и их союзниками.

«Мы выступаем за то, чтобы суверенитет и территориальная целостность всех стран уважались, Устав ООН должен соблюдаться, а к законным интересам в сфере безопасности всех стран нужно относиться серьезно», — цитирует посла ТАСС.

Власти РФ ранее отмечали, что готовы к дальнейшим переговорам с Украиной, а их замораживание — инициатива Киева.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились. Теперь это не только ДНР и ЛНР, но и ряд других территорий.