Китайцы оценили шансы захвата Калининградской области

Китайский портал Eastday.com опубликовал материал на тему "Как будут развиваться события в случае вооруженного противостояния России и НАТО", пишет "Российская газета".

В статье утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня. Однако Москва отреагирует жестко, буквально в течение пяти суток будет нанесен удар по шести-восьми европейским городам. Правда, не отмечается, по каким именно.

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Политика Опубликован план захвата Калининградской области США и Польшей

Ранее сообщалось, что в США разработали план нападения на Калининградскую область. Американский аналитик Ричард Хукер подчеркнул, что на военную операцию НАТО потребуется две недели. Также была опубликована прогнозируемая ситуация на первый день войны, а также на 14-й и 30-й дни.

Впрочем, как отмечается в докладе, Западу все же не стоит забывать про мощную противовоздушную оборону с новейшими ракетными образцами.

Кроме того, как уверен Хукер, после потери Калининградской области Москва начнет угрожать НАТО ядерным оружием, но до реального применения ситуация не дойдет.

После в Совфеде оценили план по захвату Калининградской области в 30-дневный срок. По мнению сенатора Владимира Джабарова, Россия не собирается ни на кого нападать, но у нее хватит сил защищаться.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что НАТО – это "инструмент противостояния и даже агрессии".

Запад неоднократно сообщал о своих возможностях по захвату Калининградской области. В сентябре 2019 года командующий Военно-воздушными силами США в Европе Джеффри Ли Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной ПВО региона. На это отреагировал губернатор области Антон Алиханов. По его словам, у многих людей, которые плохо учили историю, были планы в отношении России, но это плохо заканчивалось.