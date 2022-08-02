Китайская армия проведет массовые учения вокруг Тайваня

Восточное военное командование КНР заявило, что собирается провести совместные морские и воздушные учения в воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от острова Тайвань. Как сообщает РИА Новости, военные устроят боевые стрельбы большой дальности в Тайваньском проливе.

Военные операции нацелены на недавние действия США по «тайваньскому вопросу». Также КНР планирует провести боевые стрельбы в водах у восточного побережья острова.

В командовании добавили, что уже вечером 2 августа в море к востоку от Тайваня начнут пускать ракеты с неядерной боевой частью.

Напомним, 29 июля спикер Конгресса США Нэнси Пелоси начала своё дипломатическое турне по Юго-Восточной Азии. Широкое внимание к поездке привлекло возможное посещение Тайваня — в Китае у этому отнеслись крайне негативно.

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Политика МИД Китая решительно осудил визит Пелоси на Тайвань

В результате армия КНР начала активные учения с боевыми стрельбами в проливе с Тайванем, а китайские газеты призвали сбить самолёт Пелоси, если он попытается приземлиться на острове.

2 августа воздушное судно с Пелоси на борту успешно приземлилось в Тайбэе. В МИД КНР решительно осудили поступок американского политика, заявив, что примут меры в ответ на попытку посягательства на суверенитет Китая.