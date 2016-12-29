Клименко заявил, что Запад может отключить РФ от мирового интернета

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РФ должна быть готова к отключению от "глобальной паутины" при ухудшении отношений страны с Западом. Об этом в интервью телеканалу RT заявил советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко, передает ТАСС.

"Наша страна должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового интернета", - цитирует издание слова Клименко.

Советник президента также отметил высокую вероятность "тектонических сдвигов" в отношениях РФ с Западом в сторону ухудшения. Поэтому, по его словам, России предстоит отрегулировать российский сегмент интернета, чтобы быть защищенными от таких сценариев.

Он отметил, что в России должны продолжить работать электронная почта, телеграф, телефон и соцсети. Критическая инфраструктура, в том числе копия доменной зоны, должны быть размещены на территории страны, чтобы никто не мог их отключить. "Регулирование обычных пользователей этот закон не затрагивает", - отметин он, говоря об опубликованном в прошлом месяце законопроекте о регулировании рунета.

Клименко подчеркнул, что Запад уже отключил Крым от работы сервисов Google и Microsoft. Также Соединенные Штаты угрожали отключить банковскую систему РФ от международной системы SWIFT, добавляет Life.