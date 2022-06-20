Клишас: попытка блокировать Калининград может стать основанием для жестких мер

Попытка блокады Калининграда может стать основанием для очень жёстких и абсолютно обоснованных действий со стороны России. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас в своём Telegram-канале.

«Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над данным регионом и может являться основанием для очень жёстких и абсолютно законных действий со стороны России», — заявил дипломат.

Отметим, что в Кремле решение Литвы по прекращению транзита через Калининградскую область ряда товаров — беспрецедентное. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия считает его незаконным.

«Оно требует глубокого анализа перед принятием Россией мер, в течение нескольких дней это будет сделано», — заявил он.

Напомним, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.