Опрос, проведенный Gallup World's Affair, показал, что граждане Америки своим главным врагом считают КНДР. Об этом пишет газета "Известия".

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Политика США обвинили три компании и 13 россиян во вмешательстве в выборы президента

За этого "врага" проголосовали порядка 51% американцев. Между тем в 2016 году враждебность данной страны отмечали лишь 16% жителей США. На втором месте в списке "врагов" оказалась Россия. За эту страну проголосовали 19% респондентов. Специалисты уверены, что это связано с якобы вмешательством России в американские выборы.

В России эту информацию неоднократно опровергали. Президент России Владимир Путин заявлял, что всё это полная чушь и бред.

На третьем месте в списке врагов оказался Китай. В его враждебности уверены 11% опрошенных. На четвертом месте в этом рейтинге оказался Иран (7%).