КНДР и Россия: американцы назвали своих врагов
Больше половины опрошенных американцев считают КНДР главным врагом их страны
Опрос, проведенный Gallup World's Affair, показал, что граждане Америки своим главным врагом считают КНДР. Об этом пишет газета "Известия".
За этого "врага" проголосовали порядка 51% американцев. Между тем в 2016 году враждебность данной страны отмечали лишь 16% жителей США. На втором месте в списке "врагов" оказалась Россия. За эту страну проголосовали 19% респондентов. Специалисты уверены, что это связано с якобы вмешательством России в американские выборы.
В России эту информацию неоднократно опровергали. Президент России Владимир Путин заявлял, что всё это полная чушь и бред.
На третьем месте в списке врагов оказался Китай. В его враждебности уверены 11% опрошенных. На четвертом месте в этом рейтинге оказался Иран (7%).