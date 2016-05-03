Колонна американской военной техники вошла на территорию Молдавии
Колонна прибыла в Молдавию для участия в учениях Dragon Pioneer 2016
3 мая 2016, 14:36
Фото: moldnews.md
Колонна бронетехники из США прибыла в Молдавию для участия в учениях Dragon Pioneer 2016. Об этом сообщает "РБК", ссылаясь на местные издания.
Однако Америка отправила в два раза больше техники, чем официально анонсировало министерство обороны Молдавии. В состав колонны входит более 100 единиц бронетехники, хотя изначально были заявлены 58 единиц.
Прохождению американской колонны пытались воспрепятствовать несколько депутатов Партии социалистов и партийные активисты.Они встретили американцев плакатами с лозунгами "НАТО нам не надо!" и георгиевскими лентами на груди.
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