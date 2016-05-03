Колонна американской военной техники вошла на территорию Молдавии

Фото: moldnews.md

Колонна бронетехники из США прибыла в Молдавию для участия в учениях Dragon Pioneer 2016. Об этом сообщает "РБК", ссылаясь на местные издания.

Однако Америка отправила в два раза больше техники, чем официально анонсировало министерство обороны Молдавии. В состав колонны входит более 100 единиц бронетехники, хотя изначально были заявлены 58 единиц.

Прохождению американской колонны пытались воспрепятствовать несколько депутатов Партии социалистов и партийные активисты.Они встретили американцев плакатами с лозунгами "НАТО нам не надо!" и георгиевскими лентами на груди.