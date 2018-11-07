Комитет Совфеда одобрил закон об отказе парламентариев от надбавки к пенсии

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Комитет Совфеда по регламенту поддержал законопроект об отказе парламентариев от надбавки к пенсии, пишет "Парламентская газета".

По словам председателя комитета Совфеда по регламенту Андрея Кутепова, инициатива предлагает новую норму, согласно которой депутаты Госдумы и сенаторы могут добровольно отказаться от доплаты к пенсии.

Согласно действующему законодательству, размер доплат к пенсии экс-парламентариев составляет 55% от денежного вознаграждения депутата Госдумы или члена Совфеда при том условии, что они находятся на своем посту от пяти до десяти лет, а также 75% — в случае пребывания в должности более десяти лет.

Кутепов подчеркнул, что если депутат или сенатор откажется от доплаты, вновь претендовать на нее будет нельзя. "Отказ можно оформить путём подачи соответствующего заявления", — добавил он.

Законопроект рекомендован профильным комитетом к одобрению на пленарном заседании Совфеда, ближайшее пройдет 7 ноября.