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Комсомольцы «вытоптали» гигантскую надпись на замерзшей Оби в честь 100-летия СССР

На создание геоглифа ушло три дня

02 января 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: t.me/lksm22
Фото: t.me/lksm22

Комсомольцы Барнаульского отделения ЛКСМ РФ сделали геоглиф «СССР 100 лет» на Оби в честь юбилея со дня образования Советского Союза. Информация размещена в телеграм-канале «Комсомол Алтайского края».

На создание геоглифа ушло три дня (или 26 часов). Были пройдены десятки километров. Размеры надписи таковы: буквы «СССР» — 34 на 15 м, цифры «100» — 20 м, слово «лет» — 15 м, буквы «ЛКСМ РФ» — 5 м, рассказали активисты.

Геоглиф виден с Нового моста. На январских праздниках надпись будет почищена от снега. Каждый сможет её сфотографировать, пообещали комсомольцы.

Комментарии 6

  • дибилы
    02 января, Гость   Ответить
  • Вот это дело, молодцы. Жахнули, так сказать, удивили.
    02 января, Гость   Ответить
  • Интересно, в чём они топтали? В ботиночках из стран НАТО и ЕС? Или в отечественной обуви?
    02 января, Гость   Ответить
  • вот это ребята!!!!! совершили невероятное...Горжусь!!!
    02 января, Гость   Ответить
  • Хорошо что не выписа(и)ли...
    02 января, Гость   Ответить
  • Ешь ананасы,рябчиков жуй.День твой последний приходит,буржуй.Немного осталось.
    02 января, Гость   Ответить
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