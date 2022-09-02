Коней на переправе: чем «Новые люди» удивили барнаульцев

Чуть меньше двух недель осталось до выборов в Барнаульскую гордуму. В городе проходят настоящие агитационные батлы. Партии соревнуются в креативности и стремятся выделиться среди оппонентов.

Особое внимание барнаульцев привлекли баннеры «Новых людей», которые призвали «поменять старых коней», поскольку с ними «переправы не будет».

В Барнауле интерес к новичкам выливается во вполне реальную поддержку, наглядно демонстрирующую как утомлённость электората надоевшими действующими лицами, так и надежду на появление очередной «партии нового типа», способной наконец-то не только обещать, но и реально исполнять свои обещания. Барнаульцы активно принимают участие в обсуждении проектов «Новых людей».

В агитационных материалах партии превалирует фирменный бирюзовый цвет. Сами партийцы говорят, что для них это не просто цвет, а философия. Среди важных принципов партии — свобода, открытость, гибкость, динамичность и продуманность решений.

Фото: «Новые люди»

Изготовитель: избирательное объединение «Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодёжная, д. 4, ИНН 2225212061. Заказчик: избирательное объединение «Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». Дата выпуска: 2 сентября 2022 г., тираж 1 экз. Изготовлено на собственном оборудовании избирательного объединения без финансовых затрат.

Агитационный материал