Королева Великобритании Елизавета Вторая заразилась COVID-19

Королева Великобритании Елизавета Вторая заразилась коронавирусом. Об этом сообщает The Telegraph.

Информацию подтвердили в Букингемском дворце. Болезнь протекает в лёгкой форме. На этой неделе Елизавета II продолжит выполнять лёгкие обязанности. Сообщалось, что она виделась с принцем Чарльзом за два дня до его положительного теста.

Другие члены королевской семьи тоже заболели коронавирусом. 14 февраля стало известно, что супруга принца Чарльза, герцогиня Корнуолльская Камилла, получила положительный тест. До этого инфекцию подтвердили у самого 73-летнего принца, который переносит болезнь уже во второй раз.

Напомним, ранее 95-летняя королева пожаловалась на то, что ей сложно ходить. Врачи считают, что речь идёт о возрастных изменениях, из-за которых возникла скованность в движениях.