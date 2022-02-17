Краевое правительство поставило «на паузу» акционирование дорожных ГУПов до 2023 года

Правительство Алтайского края согласилось с доводами депутатов регионального Заксобрания и решило перенести акционирование крупных дорожных предприятий. Это произойдёт не ранее 2023 года, хотя изначально планировалось запустить процесс уже в этом году. Изменения в прогнозный план приватизации обсуждали на заседании правительства 17 февраля.

Зампред правительства Иван Кибардин напомнил, что кабмин внёс в АКЗС проект постановления об утверждении изменений в прогнозный план приватизации. «В Законодательном Собрании проект был рассмотрен на нескольких площадках. Он вызвал некоторые вопросы, которые до сегодняшнего дня не были сняты. Александр Алексеевич Романенко, как председатель Законодательного Собрания, предложил провести дополнительное совещание», — цитирует Кибардина сайт региона.

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Зампредседателя АКЗС Денис Голобородько пояснил, какие разделы беспокоили депутатов. «Вопросы, которые у нас возникли, в первую очередь касаются сроков акционирования шести дорожных предприятий — ГУПов. Мы знаем, что в связи с требованиями федерального законодательства это необходимая мера, но нам важно понять, стоит ли торопиться, учитывая, насколько эти предприятия важны для развития дорожной сети Алтайского края, какой объём средств регионального дорожного фонда ежегодно находится у них в обороте. Мы просим не торопиться с акционированием и начать этот процесс не раньше 2023 года», — отметил Голобородько.

Согласно требованиям федерального законодательства до конца 2024 года все государственные унитарные предприятия (ГУПы) должны изменить организационную форму. Эти изменения касаются шести краевых дорожно-строительных управлений (ДСУ) — Центрального (в Барнауле), Северо-Западного (в Завьялово), Юго-Западного (в Рубцовске), Северо-Восточного (в Новоалтайске), Южного (в Алейске), Юго-Восточного (в Бийске). В регионе выбрали такую форму реорганизации как акционерное общество.

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Вице-премьер Александр Климин объяснил, почему было выбрано преобразование в акционерное общество. «Целесообразно рассматривать только две организационные формы: бюджетное учреждение и акционерное общество, — сказал он. — Бюджетное учреждение — это структура, работающая только на государственном задании. Хозяйственная деятельность жёстко регламентирована требованиями законодательства о госзакупках, оперативность отсутствует, и учитывать фактор роста цен на материалы в формате бюджетного учреждения невозможно. Сложнее мотивировать работников в плане оплаты труда. Что касается акционерного общества — гораздо проще работать оперативно, порядок закупок более гибкий, мотивировать работников тоже проще, что важно, учитывая дефицит кадров в отрасли. Если речь идёт об управляемости предприятий, 100% будут принадлежать Алтайскому краю. Шесть предприятий дорожно-транспортной отрасли прошли это несколько лет назад, процессы стали оперативнее и эффективнее. В любом случае решение о судьбе этих предприятий будут принимать депутаты», — уточнил Климин.

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В итоге правительство края согласилось с предложением АКЗС и скорректировало предложенный проект изменений в план приватизации.