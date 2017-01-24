Кремль не видит угрозы в размещении китайских ракет на границе с Россией

Фото: publikatsii.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся информацию о том, что Китай разместил недалеко от границ с РФ межконтинентальные баллистические ракеты.

Новости

Политика СМИ сообщили о размещении Китаем межконтинентальных ракет у границ России

Представитель Кремля подчеркнул, что КНР является стратегическим союзником России и партнером в политическом и торгово-экономическом плане.

"Какие-либо действия в плане развития Вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны", – цитирует ТАСС слова Дмитрия Пескова.

Напомним, ранее в СМИ появились данные о том, что китайская сторона разместила в приграничной с РФ провинции Хэйлунцзян баллистические ракеты DF-41. Данное вооружение является собственной разработкой КНР. Дальность этих ракет оценивается в 14 тысяч километров.