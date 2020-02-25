Кремль открыл конкурс для желающих стать депутатами и сенаторами
Участником проекта "Лидеры России. Политика" может стать почти любой
Конкурс проекта "Лидеры России. Политика" стартовал 25 февраля, рассказал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
Как сообщает РБК, конкурс организован для активных россиян, которые желают в дальнейшем стать депутатами Госдумы, сенаторами Совета Федерации или занять должность в муниципальных органах власти.
"Поскольку в представительные органы власти люди избираются, а не назначаются, то "все, что мы можем, – отобрать лучших", – объяснил Кириенко.
По его словам, участником конкурса может стать любой желающий в возрасте от 21 до 55 лет, если не имеет судимости.
Заявки принимают на сайте "Лидеров России" до 16 марта. Финал отбора пройдет в мае 2020 года. В качестве критериев будут рассматриваться социально значимые достижения участников, их цели и мотивации в общественно-политической деятельности, а также уровень их знаний.
70-80 человек, которые пройдут отбор, направят на специальное обучение. Образованием будущих политиков займутся Высшая школа госуправления РАНХиГС и мастерская управления "Сенеж".
Кроме того, им назначат кураторов из числа действующих депутатов Госдумы и сенаторов Совфеда, представляющих все четыре парламентские фракции. В их числе вице-спикеры Алексей Гордеев, Александр Жуков, Петр Толстой и Ирина Яровая.