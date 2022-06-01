Кремль предупредил о глубоком продовольственном кризисе в мире

Незаконные ограничения в адрес России и действия Киева могут привести к глубокому продовольственному кризису. Об этом предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

Проблема зерна, по словам представителя Кремля, постоянно находится на повестке дня.

«По разным каналам идёт обсуждение этой темы. Действительно, потенциально мы находимся на пороге весьма глубокого продовольственного кризиса, связанного с введением незаконных ограничений в адрес одного из основных поставщиков, то бишь нас», — подчеркнул Песков.

По его словам, продовольственный кризис в том числе связан с действиями украинских властей, «которые заминировали подходы к черноморским портам и не отгружают оттуда пшеницу, при том, что Российская Федерация никак этому не препятствует».