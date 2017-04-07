Кремль прокомментировал авиаудары США по сирийским военным

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Президент РФ Владимир Путин считает атаку США на военные объекты в Сирии агрессией против суверенного государства. Соответствующее заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом", - приводит агентство слова официального представителя Кремля.

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Видео Удар американских ракет по базе в Сирии. Видео

Песков добавил, что полное игнорирование Вашингтоном фактов применения химоружия в Сирии террористами усугубляет ситуацию. Также он подчеркнул, что шаг США наносит серьезный урон российско-американским отношениям, которые "и без того находятся в плачевном состоянии".

Также пресс-секретарь главы государства добавил, что, по мнению Путина, данный шаг Вашингтона "не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом".

Напомним, в ночь на пятницу США атаковали крылатыми ракетами военный аэродром в Сирии, откуда якобы была проведена химическая атака. С кораблей ВМС Штатов запустили более 50 ракет. Отмечается, что в результате удара погибли пять человек, ранения получили семеро.