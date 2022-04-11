Кремль завел канал в Telegram

Кремль завел официальный Telegram-канал. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Представитель главы государства отметил, что в канал будут дублировать информацию с сайта. Сам канал имеет название «Кремль. Новости». Логотип представляет собой герб России в виде двуглавого орла на темно-синем фоне.

Первая публикация появилась на аккаунте еще 7 апреля, однако он все еще не верифицирован.

Напомним, что ранее канал в Telegram завел заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Аккаунт был сразу верифицирован и получил соответствующую пометку — синюю галочку.