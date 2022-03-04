Кремль заявил о необходимости вести переговоры с Украиной «в тишине»

В настоящий момент не идёт речи о каких-либо документах, которые могли бы одобрить на высшем уровне после российско-украинских переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Официальный представитель Кремля отметил, что подобные переговоры «должны вестись в тишине» и «не быть предметом для публичной огласки».

Напомним, вечером 3 марта начался второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Встреча проходит в Беловежской Пуще на территории Белоруссии. Ожидалось, что переговоры начнутся ещё 2 марта, но украинская сторона прибыла позже из-за проблем с логистикой.

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Политика Россия и Украина договорились о создании гуманитарных коридоров и прекращении огня

Позднее глава офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что стороны договорились о проведении третьего раунда переговоров в ближайшее время.

Кроме того, сообщается, что стороны смогли договориться о том, чтобы организовать гуманитарные коридоры, а также достигли договорённости по прекращению огня.