Кремль ждет извинений от Fox News, чей ведущий назвал Путина убийцей

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут извинений от телекомпании Fox News, корреспондент которой во время интервью с американским лидером Дональдом Трампом назвал российского президента Владимира Путина убийцей. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает ТАСС.

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Политика Трамп не уверен, что сможет поладить с Путиным

Песков назвал такие слова "недопустимыми и оскорбительными", отметив, что в Кремле "предпочли бы получить извинения в адрес президента России от такой уважаемой телекомпании".

В то же время пресс-секретарь Путина не стал комментировать ответ республиканца на эту реплику.

Напомним, что в ходе интервью Трампа ведущий шоу на Fox Билл О’Райли в одном из вопросов о сотрудничестве Соединенных Штатов и России назвал Путина убийцей. Республиканец в ответ на это заявил, что в Америке также есть много убийц. "Вы думаете, наша страна такая невинная?" – задал Трамп встречный вопрос. Также глава США признался, что уважает российского лидера, и заявил, что "Соединенным Штатам лучше поладить с РФ, чем наоборот".