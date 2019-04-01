Кремль жестко ответил Зеленскому на слова о Крыме и Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков достаточно жестко ответил на слова шоумена Владимира Зеленского, который собрался встретиться с Путиным после "возвращения Крыма Украине", сообщает "Интерфакс".

Песков заявил, что принадлежность Крыма вообще больше не обсуждается ни с кем и ни при каких обстоятельствах.

"Эта тема закрыта раз и навсегда", – констатировал пресс-секретарь Владимира Путина.

При этом он обратил внимание, что касательно непризнанных республик Донбасса так же бессмысленно обвинять Россию.

"Непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной, и то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины", – подчеркнул Песков.

Напомним, Зеленский лидирует на выборах президента Украины.