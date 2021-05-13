Крупные IT-компании хотят обязать открывать свои филиалы в России

В Госдуме предложили обязать IT-компании с ежедневной аудиторией более 500 тыс. россиян открывать свои филиалы в России. О разработке такого законопроекта сообщил соавтор инициативы, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

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Как он написал в своём Telegram-канале, законопроект призвал "приземлить" и установить "правила игры" для деятельности крупных интернет-компаний в России. По его мнению, IT-гиганты "откровенно злоупотребляют своим монопольным положением", нарушая требования российского законодательства.

Хинштейн отметил, что в законопроекте также будут указаны меры ответственности за несоблюдение новой нормы, в частности запрет на распространение рекламы об интернет-ресурсе, публикацию на нём рекламы, запрет на проведение платежей в адрес ресурса и запрет на сбор и трансграничную передачу нарушителем персональных данных.