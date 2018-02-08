Ксения Собчак заявила, что не нуждается в советах Трампа

Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что ей не нужны советы от президента США Дональда Трампа. Кроме того, она сама может ему что-то посоветовать, сообщает ТАСС со ссылкой на новостной ресурс TMZ.

Отметим, что Собчак был задан вопрос, какой совет она хотела бы получить от президента США, если встретится с ним лично. "Я не нуждаюсь в советах президента. Я лучше дам свой совет ему", - сказала она на английском языке.

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Кроме того, Ксения Собчак попросила американских журналистов не сравнивать ее со светской львицей Пэрис Хилтон. "Я больше десяти лет работаю политическим журналистом в России. Я не знаю, кто придумал это [сравнение] с Пэрис Хилтон, но это не имеет никакого отношения ко мне", - резюмировала кандидат в президенты России.