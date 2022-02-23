Курс рубля упал по отношению к доллару и евро

По данным торгов, курс рубля снизился по отношению к доллару США и евро. Об этом сообщает ТАСС.

Доллар США торгуется выше 80 рублей, а евро — выше 90,7 рубля. Соответственно, российская валюта слабеет более чем на 1,4%.

22 февраля курс рубля вырос по отношению к доллару и евро на фоне мягких санкций Евросоюза. Так, курс доллара, по данным на 21:42 по московскому времени, снизился на 27 копеек, до 79,51 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 90,08 рубля.