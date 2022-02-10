Лауреат Нобелевской премии мира призвал атаковать Москву в случае нападения на Украину

Лауреат Нобелевской премии мира и бывший президент Польши Лех Валенса призвал атаковать Москву в случае нападения на Украину. По его мнению, весь мир должен мобилизоваться для защиты Украины. Об этом он заявил в интервью польской газете Rzeczpospolita.

Валенса отметил, что раньше поддерживал Владимира Путина и говорил, что Россия остаётся великой страной, несмотря на все проблемы. Но сейчас он считает, что российский президент зашёл слишком далеко.

“Нельзя отступать, ведь каждая следующая атака Путина будет ещё хуже. Весь мир должен мобилизоваться и предотвратить нападение на Украину. Если Путин атакует Киев, должна быть немедленная реакция — атака на Москву. Вы должны подготовиться”, — рассказал Валенса.

По его мнению, Польша должна cделать всё, чтобы поддержать Украину, в том числе набирать добровольцев. Валенса заявил: “Здесь наш общий интерес — ни шагу назад. Мы должны пожертвовать всем и вложить в Украину все ресурсы, которые у нас есть”.