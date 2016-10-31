Лавров: бомбардировки Югославии силами НАТО были агрессией

Фото: novostipmr.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал агрессией бомбардировки Югославии, которые проводили силы НАТО в 1999 году, передает РИА Новости.

"Агрессия против Югославии была, конечно, именно агрессией. Кстати, это было первое вооруженное нападение в Европе на суверенное государство после 1945 года", – подчеркнул Лавров.

К этому сюжету он обратился в контексте того, что сейчас американцы и британцы, говоря о ситуации в Сирии, "уже доходят в своей истерике до публичных оскорблений, употребляя такие слова, как "варварство", "военное преступление".

Глава МИДа также напомнил западным партнерам, что агрессия против Югославии была сопряжена с атаками на гражданские объекты. При этом о гибели тысяч людей, включая детей, а также о сотнях тысяч беженцев, по словам Лаврова, сегодня никто на Западе не вспоминал.