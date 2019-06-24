Лавров назвал Грузию примером последствий западной геополитики

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Грузия стала примером последствий западной геополитической инженерии, сообщает РИА "Новости".

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"Еще один пример последствий геополитической инженерии, которой наши западные коллеги занимаются, – это Грузия, где западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю", – сказал Лавров.

По его словам, печальные результаты в настоящий момент показывает и Украина, которая слепо следовала советам из-за рубежа. Государство с огромным потенциалом превратилось в постоянного просителя международной помощи со слабой экономикой.

"Страна с огромным потенциалом при режиме Порошенко... была низведена до состояния просителей международной помощи, лишилась индустриальной базы, страдает до сих пор от колоссального оттока трудоспособного населения", – добавил Лавров.

Ранее в Грузии начались массовые протесты, сопровождающиеся актами русофобии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия виновна в акциях внутреннего противостояния в стране. В Тбилиси кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке, а некоторые грузинские кафе заявили о намерении повысить цены в своих заведениях исключительно для туристов из России. Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.