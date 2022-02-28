Лавров не смог прилететь на сессию совета ООН из-за запрета на авиасообщение для России

Глава МИД России Сергей Лавров не смог прилететь в Женеву для участия в сессии Совета ООН по правам человека и Конференции по разоружению, сообщает ТАСС. Ряд государств Евросоюза не пустили самолёт Лаврова через своё воздушное пространство.

Ранее в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш дважды разговаривал по телефону с руководством Евросоюза, пытаясь решить вопрос о прибытии в Женеву российской делегации. Российское постоянное представительство при ООН в Нью-Йорке попросило генерального секретаря “помочь в этой ситуации”.