Лавров оценил реальные риски начала ядерной войны

Риски ядерной войны остаются весьма существенными и эту опасность недооценивать нельзя. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

По словам Лаврова, Россия не хочет, чтобы эти риски «искусственно раздувались», однако такие желающие есть, и их немало. Поэтому опасность остаётся серьёзной и её нельзя недооценивать, подчеркнул глава МИД.

Кроме того, министр заявил, что Россия остаётся приверженной тезису о недопустимости ядерной войны. По его словам, это принципиальная позиция государства.

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