Лавров: Россия и Запад не восстановят прежние отношения

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что между Россией и Западом не будет прежних отношений. Как сообщает «Ъ», на конференции по безопасности в Европе он подчеркнул, что восстановить взаимодействие по вопросам безопасности в Европе не удастся в обозримой перспективе.

«Ясно лишь то, что если и когда, в какой-то момент времени наши западные соседи, а от соседства никуда не деться, наши западные соседи и бывшие партнёры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится. Потому что восстановление означает то, что было раньше. Но бизнеса как обычно не будет», — сказал Лавров.

Министр иностранных дел также дополнил, что действия ОБСЕ и стран Запада ставят вопросы о будущем России в этой организации. По его словам, когда бывшие российские партнёры поймут, что лучше соседствовать на основе каких-либо взаимосогласованных основ, в Москве выслушают их предложения.