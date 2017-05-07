Лавров: Россия не будет вмешиваться во внутренние дискуссии Евросоюза

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Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что РФ не будет вмешиваться во внутренние дискуссии стран Евросоюза относительно нашей страны. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу "Мир".

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Политика Четыре европейских страны продлили антироссийские санкции до 15 сентября

"Есть позиции тех, кто категорически против любой нормализации отношений с Россией, есть позиции тех, кто выступает за то, чтобы уже сейчас начать выходить из этого санкционного тупика. Мы, повторяю, эту тему не будируем, не хотим вмешиваться во внутренние дискуссии, но видим, как они реально в Евросоюзе развиваются",— подчеркнул представитель МИД.

Напомним, ранее стало известно, что еще четыре страны продлили антироссийские санкции до 15 сентября. Речь идет об Украине, Норвегии, Черногории и Албании. Сейчас в "черный список" внесены 150 человек. Это чиновники, бизнесмены, представители силовых структур из России, ЛНР и ДНР. Санкциям также подверглись 37 организаций.